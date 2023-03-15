Росія 32 роки тому, незаконно зайняла місце СРСР. Кулеба закликає вигнати країну-агресора з Радбезу ООН

Березень, 15 в 19:32

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає виключити Росію з Ради безпеки Організації об’єднаних націй.

Про це він написав у колонці для американського видання The Hill.

Міністр зауважив, що представники Росії незаконно узурпували місце СРСР у Раді Безпеки ООН в грудні 1991 року. За його словами, тоді жодна правова процедура, визначена статутом ООН, не була дотримана.

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– Проста зміна таблички Радянський Союз на табличку Російська Федерація стала найбільшим дипломатичним шахрайством ХХ століття. У лютому я наголосив на засіданні Ради Безпеки ООН, що Росія перетворила крісло постійного члена Радбезу ООН на свій трон безкарності. Сьогодні ми маємо справу з наслідками порушення правил 32 роки тому, – зазначив він.

Як пише Кулеба, війна Росії проти України має завершитися нищівною поразкою для Путіна, а її наслідком має стати фундаментальне переосмислення глобальної безпекової системи та реформа міжнародних інституцій, які покликані підтримувати та відновлювати мир.

– Росія ніколи юридично не набувала статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та має бути вигнана з цього поважного органу. В іншому разі злочинець у кріслі судді продовжуватиме ставити під сумнів легітимність всієї системи ООН,– наголосив міністр.

Нагадаємо, ще в грудні минулого року Україна закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування РФ в ООН, позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з організації у цілому.