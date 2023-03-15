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Ескалації конфлікту між США та РФ не буде – ISW про зіткнення MQ-9 Reaper та Су-27

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Безпілотник Reaper MQ-9

Зіткнення американського безпілотника MQ-9 із російськими винищувачами Су-27 не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Російські війська десятиліттями вдавалися до тактики залякування щодо літаків і кораблів США та їхніх союзників, і прямого конфлікту ніколи не виникало, – зазначають експерти.

В Інституті вивчення війни зауважують: президенти США та Росії вільні обирати, як реагувати на такі інциденти.

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І в таких ситуаціях немає жодних передумов до автоматичної ескалації.

– Враховуючи неодноразові зобов’язання президента Джо Байдена уникати залучення американських військ до прямого конфлікту з Росією, а також чітке та неодноразово продемонстроване небажання Кремля вступати у війну з НАТО, немає жодних причин, щоб такі інциденти спричинили небезпечну ескалацію, – зазначають в ISW.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про зіткнення американського безпілотника MQ-9 із російськими винищувачами Су-27.

Про інцидент відразу доповіли президенту США Джо Байдену.

Згодом прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що в падінні БПЛА винен винищувач.

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За його словами, перехоплення безпілотників не є рідкістю, але “така поведінка є незвичною, сумною і небезпечною”.

В оборонному відомстві РФ заявили, що їхні винищувачі не причетні до падіння MQ-9 Reaper, хоч і визнали, що збирали дані про американський БпЛА, бо він буцімто наблизився до анексованого Криму і “летів із порушеннями”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: General Atomics

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