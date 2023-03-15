Ескалації конфлікту між США та РФ не буде – ISW про зіткнення MQ-9 Reaper та Су-27
Зіткнення американського безпілотника MQ-9 із російськими винищувачами Су-27 не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США.
Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
– Російські війська десятиліттями вдавалися до тактики залякування щодо літаків і кораблів США та їхніх союзників, і прямого конфлікту ніколи не виникало, – зазначають експерти.
В Інституті вивчення війни зауважують: президенти США та Росії вільні обирати, як реагувати на такі інциденти.
І в таких ситуаціях немає жодних передумов до автоматичної ескалації.
– Враховуючи неодноразові зобов’язання президента Джо Байдена уникати залучення американських військ до прямого конфлікту з Росією, а також чітке та неодноразово продемонстроване небажання Кремля вступати у війну з НАТО, немає жодних причин, щоб такі інциденти спричинили небезпечну ескалацію, – зазначають в ISW.
Нагадаємо, що напередодні стало відомо про зіткнення американського безпілотника MQ-9 із російськими винищувачами Су-27.
Про інцидент відразу доповіли президенту США Джо Байдену.
Згодом прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що в падінні БПЛА винен винищувач.
За його словами, перехоплення безпілотників не є рідкістю, але “така поведінка є незвичною, сумною і небезпечною”.
В оборонному відомстві РФ заявили, що їхні винищувачі не причетні до падіння MQ-9 Reaper, хоч і визнали, що збирали дані про американський БпЛА, бо він буцімто наблизився до анексованого Криму і “летів із порушеннями”.
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Джерело: ISW
Фото: General Atomics