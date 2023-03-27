Следует снижать риски: Китай против размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

Март, 27 в 15:49

В Китае негативно отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси и отметили, что ни в коем случае нельзя развязать ядерную войну.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

– Пятого января прошлого года лидеры государств, которые имеют ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски, — сказала она.

По мнению Китая, в нынешних обстоятельствах “все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании украинского кризиса” и “совместно способствовать разрядке ситуации”.

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Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.