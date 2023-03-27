Потрібно знижувати ризики: Китай проти розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Березень, 27 в 15:49

У Китаї негативно відреагували на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі та зазначили, що ні за яких обставин не можна розв’язати ядерну війну.

Про це під час брифінгу заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

– П’ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики, – сказала вона.

На думку Китаю, за нинішніх обставин “усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи” та “спільно сприяти розрядці ситуації”.

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Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Своє рішення він намагається аргументувати тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.