В Молдове начались учения с участием войск трех стран НАТО

Март, 27 в 15:59

Военнослужащие Молдовы вместе с коллегами из Румынии, США и Великобритании начали многонациональные учения JCET-2023 (совместные комбинированные учения по обмену).

Об этом сообщает Минобороны Молдовы.

— Учения пройдут в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля и будут направлены на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими молдавских, румынских, американских и британских Сил специального назначения, а также повышение уровня оперативной совместимости между контингентами стран-участниц, — говорится в сообщении.

Указано, что военнослужащие четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, десантирование с парашютом, тренировки в полевых условиях с выполнением конкретных задач.

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— Учения проходят в соответствии с планом подготовки армии Молдовы на 2023 год… В рамках учений JCET-2023 военная техника переместится из подразделений в учебные центры Национальной армии для участия в учениях, — добавили в ведомстве.

Ранее в руках группы международных журналистов из 11 стран Европы и США оказались документы, в которых говорится, что Кремль планировал взять Молдову под полный контроль до 2030 года.

Источник: Миноборони Молдовы

Фото: Миноборони Молдовы