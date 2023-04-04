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Факты / Світ

Власти США оказывают сильное давление для освобождения журналиста WSJ — Кирби

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Кірбі
Фото: Getty Images

Власти США настойчиво добиваются от России, чтобы они освободили задержанного “за шпионаж” журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

– Мы оказываем сильное давление с того момента, как узнали о задержании репортера, – подчеркнул Кирби.

При этом он отметил, что США решительно и пристально следят за задержанием Гершковича.

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Напомним, что 30 марта в Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента WSJ Эвана Гершковича. На связь с редакцией он перестал выходить 29 марта.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал отпустить журналиста.

Источник: Sky News

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