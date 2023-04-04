Власти США оказывают сильное давление для освобождения журналиста WSJ — Кирби
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Власти США настойчиво добиваются от России, чтобы они освободили задержанного “за шпионаж” журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
– Мы оказываем сильное давление с того момента, как узнали о задержании репортера, – подчеркнул Кирби.
При этом он отметил, что США решительно и пристально следят за задержанием Гершковича.
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Напомним, что 30 марта в Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента WSJ Эвана Гершковича. На связь с редакцией он перестал выходить 29 марта.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал отпустить журналиста.
Источник: Sky News