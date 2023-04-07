Съездил за сигаретами: в Швеции арестовали экс-командира ЧВК Вагнера
Бывший командир частной военной кампании (ЧВК) Вагнера Андрей Медведев, который сбежал из России и в январе 2023 года попросил политического убежища в Норвегии, был арестован в Швеции в четверг.
Об этом пишет норвежская газета Dagbladet.
— Медведев предположительно сел на автобус из Норвегии в Швецию, потому что ему сказали, что сигареты там стоят в два раза дешевле, — пишет издание.
Причина задержания в том, что Медведеву не разрешено находиться в других странах, кроме Норвегии, пока его заявление о предоставлении убежища рассматривается норвежскими властями. Поскольку у него нет вида на жительство в Швеции, он был арестован и взят под стражу шведскими иммиграционными властями.
Адвокат Медведева, Бриньюльф Риснес, подтвердил Dagbladet факт ареста.
— Он думал, что сможет уехать в Швецию. К сожалению, просителям убежища это не разрешается. Он сожалеет об этом недоразумении и надеется, что его скоро переведут обратно в Норвегию, — написал Риснес в текстовом сообщении для Dagbladet рано утром в пятницу.
При этом адвокат вагнеровца говорит, что для его ходатайства о предоставлении убежища в Норвегии “это не должно иметь никакого значения”.
Это не впервые, когда российский наемник Медведев сталкивается с проблемами после того, как 13 января этого года он приехал в Норвегию и подал прошение о политическом убежище.
В конце февраля 2023 года бывшего бойца ЧВК арестовали после того, как он ввязался в драку в баре в Осло, а после напал на патруль полиции, который пытался его задержать.
Норвежская прокуратура предъявила Медведеву обвинение в нарушении в общей сложности трех пунктов Уголовного кодекса, он обязан явиться в окружной суд Осло 25 апреля.
Сам Медведев утверждает, что входил в состав российской группы ЧВК Вагнера в 2022 году, до того, как сбежал из России. По его словам, он участвовал в боевых действиях в Украине.
Источники: Gulagu.net, Dagbladet, Новая газета
Фото: DanaElena.