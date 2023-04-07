Апрель, 07 в 18:00

Бывший командир частной военной кампании (ЧВК) Вагнера Андрей Медведев, который сбежал из России и в январе 2023 года попросил политического убежища в Норвегии, был арестован в Швеции в четверг.

Об этом пишет норвежская газета Dagbladet.

— Медведев предположительно сел на автобус из Норвегии в Швецию, потому что ему сказали, что сигареты там стоят в два раза дешевле, — пишет издание.

Причина задержания в том, что Медведеву не разрешено находиться в других странах, кроме Норвегии, пока его заявление о предоставлении убежища рассматривается норвежскими властями. Поскольку у него нет вида на жительство в Швеции, он был арестован и взят под стражу шведскими иммиграционными властями.

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Адвокат Медведева, Бриньюльф Риснес, подтвердил Dagbladet факт ареста.

— Он думал, что сможет уехать в Швецию. К сожалению, просителям убежища это не разрешается. Он сожалеет об этом недоразумении и надеется, что его скоро переведут обратно в Норвегию, — написал Риснес в текстовом сообщении для Dagbladet рано утром в пятницу.

При этом адвокат вагнеровца говорит, что для его ходатайства о предоставлении убежища в Норвегии “это не должно иметь никакого значения”.

Это не впервые, когда российский наемник Медведев сталкивается с проблемами после того, как 13 января этого года он приехал в Норвегию и подал прошение о политическом убежище.

В конце февраля 2023 года бывшего бойца ЧВК арестовали после того, как он ввязался в драку в баре в Осло, а после напал на патруль полиции, который пытался его задержать.

Норвежская прокуратура предъявила Медведеву обвинение в нарушении в общей сложности трех пунктов Уголовного кодекса, он обязан явиться в окружной суд Осло 25 апреля.

Сам Медведев утверждает, что входил в состав российской группы ЧВК Вагнера в 2022 году, до того, как сбежал из России. По его словам, он участвовал в боевых действиях в Украине.

Источники: Gulagu.net, Dagbladet, Новая газета

Фото: DanaElena.