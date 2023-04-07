Квітень, 07 в 18:00

Колишнього командира приватної військової кампанії (ПВК) Вагнера Андрія Медведєва, який утік із Росії та в січні 2023 року попросив політичного притулку в Норвегії, заарештували у Швеції в четвер.

Про це пише норвезька газета Dagbladet.

– Медведєв, імовірно, сів на автобус із Норвегії до Швеції, тому що йому сказали, що сигарети там коштують удвічі дешевше, – пише видання.

Причина затримання в тому, що Медведєву не дозволено перебувати в інших країнах, крім Норвегії, поки його заява про надання притулку розглядається норвезькою владою. Оскільки у нього немає посвідки на проживання у Швеції, його заарештувала і взяла під варту шведська імміграційна влада.

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Адвокат Медведєва, Бріньюльф Ріснес, підтвердив Dagbladet факт арешту.

– Він думав, що зможе виїхати до Швеції. На жаль, прохачам притулку це не дозволяється. Він шкодує про це непорозуміння і сподівається, що його скоро переведуть назад до Норвегії, – написав Ріснес у текстовому повідомленні для Dagbladet рано вранці в п’ятницю.

При цьому адвокат вагнерівця каже, що для його клопотання про надання притулку в Норвегії “це не повинно мати жодного значення”.

Це не вперше, коли російський найманець Медведєв стикається з проблемами після того, як 13 січня цього року він приїхав до Норвегії і подав прохання про політичний притулок.

Наприкінці лютого 2023 року колишнього бійця ПВК заарештували після того, як він вплутався в бійку в барі в Осло, а після напав на патруль поліції, який намагався його затримати.

Норвезька прокуратура висунула Медведєву обвинувачення в порушенні загалом трьох пунктів Кримінального кодексу, він зобов’язаний з’явитися в окружний суд Осло 25 квітня.

Сам Медведєв стверджує, що входив до складу російської групи ПВК Вагнера 2022 року, до того, як утік із Росії. За його словами, він брав участь у бойових діях в Україні.

Джерела: Gulagu.net, Dagbladet, Новая газета

Фото: DanaElena.