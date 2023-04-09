Апрель, 09 в 0:58

Министерство обороны Российской Федерации начало заключать контракты с осужденными из российских тюрем на 18 месяцев, что, вероятно, указывает на намерение России продлолжать войну в 2024 году.

Об этом в своем Telegram-канале заявила глава российской правозащитной организации Русь Сидячая Ольги Романовой.

— Новенькое про вербовку заключенных. С февраля этим занимается в основном министерство обороны. Сообщают из двух областей, Свердловской и Ярославской: начали подписывать контракты с заключенными не на 6 месяцев, как это было до сих пор, а на 18. То есть они рассчитывают воевать и в следующем году, — написала она.

При этом правозащитница не уточнила детали этих контрактов. Там также неизвестно, может ли речь идти в контрактах о “службе” в других местах, например, в Сирии или ЦАР.

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Следует отметить, что речь идет не о вербовке российских заключенных в ЧВК Вагнера, а именно от Минобороны РФ.

При этом глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 29 марта этого года сообщал, что ЧВК Вагнера насчитывает около 6 тыс. кадровых военных и от 20 тыс. до 30 тыс. заключенных, которые воюют в районе Бахмута.