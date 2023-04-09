Квітень, 09 в 0:58

Міністерство оборони Російської Федерації почало укладати контракти із засудженими з російських в’язниць на 18 місяців, що, ймовірно, вказує на намір Росії продовжувати війну у 2024 році.

Про це у своєму Telegram-каналі заявила голова російської правозахисної організації “Русь Сидячая” Ольги Романової.

– Новеньке про вербування ув’язнених. З лютого цим займається в основному міністерство оборони. Повідомляють із двох областей, Свердловської та Ярославської: почали підписувати контракти з ув’язненими не на 6 місяців, як це було досі, а на 18. Тобто вони розраховують воювати і наступного року, – написала вона.

При цьому правозахисниця не уточнила деталі цих контрактів. Там також невідомо, чи може йтися в контрактах про “службу” в інших місцях, наприклад, у Сирії чи ЦАР.

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Слід зазначити, що йдеться не про вербування російських в’язнів до ПВК Вагнера, а саме від Міноборони РФ.

При цьому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 29 березня цього року повідомляв, що ПВК Вагнера налічує близько 6 тис. кадрових військових і від 20 тис. до 30 тис. ув’язнених, які воюють у районі Бахмута.