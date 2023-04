Сирия выпустила по Израилю три ракеты, ЦАХАЛ атаковал в ответ

Израильская армия заявляет, что наносит удары по сирийской территории в ответ на три запущенных ракеты из Сирии.

Об этом сообщает NBC.

По сообщению израильских военных, жертв или разрушений в результате атаки из Сирии нет. Одна из ракет упала на юге Голанских высот.

In response to the rockets fired from Syria at Israel earlier today, IDF Artillery is currently striking in Syrian territory.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2023