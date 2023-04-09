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Сирия выпустила по Израилю три ракеты, ЦАХАЛ атаковал в ответ

Бедрак Виктория, редактор ленты
Ракетна атака
Фото: Depositphotos

Израильская армия заявляет, что наносит удары по сирийской территории в ответ на три запущенных ракеты из Сирии.

Об этом сообщает NBC.

По сообщению израильских военных, жертв или разрушений в результате атаки из Сирии нет. Одна из ракет упала на юге Голанских высот.

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— В ответ на ракеты, выпущенные из Сирии по Израилю ранее сегодня, артиллерия ЦАХАЛа наносит удар по сирийской территории, — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Ранее самолеты Израиля нанесли удары по объектам в Ливане и Газе в ответ на ракетные обстрелы, в которых Иерусалим обвинил исламистскую группировку ХАМАС.

Источник: NBC

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