Сирія випустила по Ізраїлю три ракети, ЦАХАЛ атакував у відповідь
Ізраїльска армія заявляє, що завдає ударів по сирійській території у відповідь на три запущених ракети із Сирії.
Про це повідомляє NBC.
За повідомленням ізраїльських військових, жертв чи руйнувань в результаті атаки із Сирії немає. Одна з ракет впала на півдні Голанських висот.
– У відповідь на ракети, випущені з Сирії по Ізраїлю раніше сьогодні, артилерія ЦАХАЛу завдає удару по сирійській території, – повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю у Twitter.
In response to the rockets fired from Syria at Israel earlier today, IDF Artillery is currently striking in Syrian territory.
— Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2023
Раніше літаки Ізраїлю завдали ударів по об’єктах в Лівані і Газі у відповідь на ракетні обстріли, в яких Єрусалим звинуватив ісламістське угрупування ХАМАС.
Джерело: NBC