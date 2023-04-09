Сирія випустила по Ізраїлю три ракети, ЦАХАЛ атакував у відповідь

Квітень, 09 в 6:35

Ізраїльска армія заявляє, що завдає ударів по сирійській території у відповідь на три запущених ракети із Сирії.

Про це повідомляє NBC.

За повідомленням ізраїльських військових, жертв чи руйнувань в результаті атаки із Сирії немає. Одна з ракет впала на півдні Голанських висот.

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– У відповідь на ракети, випущені з Сирії по Ізраїлю раніше сьогодні, артилерія ЦАХАЛу завдає удару по сирійській території, – повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

In response to the rockets fired from Syria at Israel earlier today, IDF Artillery is currently striking in Syrian territory. — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2023

Раніше літаки Ізраїлю завдали ударів по об’єктах в Лівані і Газі у відповідь на ракетні обстріли, в яких Єрусалим звинуватив ісламістське угрупування ХАМАС.

Джерело: NBC