Сирія випустила по Ізраїлю три ракети, ЦАХАЛ атакував у відповідь

Ізраїльска армія заявляє, що завдає ударів по сирійській території у відповідь на три запущених ракети із Сирії.

Про це повідомляє NBC.

За повідомленням ізраїльських військових, жертв чи руйнувань в результаті атаки із Сирії немає. Одна з ракет впала на півдні Голанських висот.

In response to the rockets fired from Syria at Israel earlier today, IDF Artillery is currently striking in Syrian territory.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2023