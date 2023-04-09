Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Сирія випустила по Ізраїлю три ракети, ЦАХАЛ атакував у відповідь

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Ракетна атака
Фото: Depositphotos

Ізраїльска армія заявляє, що завдає ударів по сирійській території у відповідь на три запущених ракети із Сирії.

Про це повідомляє NBC.

За повідомленням ізраїльських військових, жертв чи руйнувань в результаті атаки із Сирії немає. Одна з ракет впала на півдні Голанських висот.

Зараз дивляться

– У відповідь на ракети, випущені з Сирії по Ізраїлю раніше сьогодні, артилерія ЦАХАЛу завдає удару по сирійській території, – повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

Раніше літаки Ізраїлю завдали ударів по об’єктах в Лівані і Газі у відповідь на ракетні обстріли, в яких Єрусалим звинуватив ісламістське угрупування ХАМАС.

Джерело: NBC

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка