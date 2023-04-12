В условиях, максимально приближенных к боевым: как военные оттачивают мастерство

В северной операционной зоне ежедневно идет работа по отработке военными как тактики, так и психологической подготовки. Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев опубликовал видео с учений, которые максимально приближены к боевым.

— Дополнительные стрессовые нагрузки помогают выработать у бойцов устойчивость на поле боя. Мы понимаем, что военное мастерство — это не творение судьбы и не дар жизни. Его оттачивают кропотливым трудом и ежедневными победами над собой, — подчеркнул он.

По его словам, ежедневные тренировки повышают силу духа и закаляют характер, и здесь нет второстепенных задач, поскольку есть цель, которую нужно достичь с наименьшими моральными и физическими потерями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Об’єднані сили ЗСУ

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