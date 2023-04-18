Польща почала будівництво електронного бар’єру на кордоні з РФ

Польща почала встановлювати електронний бар’єр на межі з Калінінградською областю РФ, щоб повністю моніторити ситуацію на кордоні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський, пише RMF 24.

– Розпочато будівництво електронного бар’єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією, – сказав він.

За його словами, електронний бар’єр, тобто систему камер і датчиків руху, встановлять на 199 км кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже кілька років охороняють електронні пристрої.

Глава МВС розповів, що бар’єр на кордоні з Росією буде “неймовірно сучасним”, як і на кордоні з Білоруссю.

– Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов’язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі, – додав Камінський.

Зазначено, що ділянка захисного бар’єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тис. стовпів для відеоспостереження, 3 тис. відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.

Раніше у Польщі вже збудували паркан на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 км й заввишки 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м, нагорі додано колючий дріт.

Джерело: RMF 24

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