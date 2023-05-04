Визит Зеленского в Финляндию является еще одним шагом на пути в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня Финляндию. Он встретился с президентом Саули Ниинисте, а затем с лидерами всех североевропейских стран.

Одной из главных задач украинского президента было получить больше оружия для Вооруженных сил Украины и обсудить будущее вступление в НАТО.

В течение дня Зеленский провел пресс-конференцию с финским президентом Саули Ниинисте.

Темой обсуждения стали военная помощь Украине, а также украинская евроатлантическая интеграция в будущем. Кроме того, стороны обсуждали инициативу президента Украины, так называемую формулу мира из 10 пунктов.

Во время визита также поднималась тема усиления санкционного давления на Россию со стороны Финляндии.

Глава украинского государства после встречи с финским коллегой имел честь встретить и представителей правительства Финляндии, среди них, в частности, были премьер Санна Марин, главой МИД Пекка Хаависто.

Также Владимир Зеленский имел встречу с главой парламента Петтери Орпо, который является главным кандидатом на пост премьера после недавних выборов в Финляндии. Последнего президент поздравил с победой на выборах и пригласил в Украину.

Лидеры стран севера Европы

Вечером Зеленский и Ниинисте провели пресс-конференцию с премьер-министрами Северных стран, где, среди прочего, присутствовали глава правительства Исландии Катрин Якобсдоттир, Дании Метте Фредериксен, Норвегии Йонас Гар Стере и Швеции Ульф Кристерссон.

Северные страны подчеркнули свою поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо. В совместном заявлении главы правительств североевропейских стран поддержали путь Украины в НАТО, формулу мира президента Зеленского и создание спецтрибунала против преступления российской агрессии.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не присутствовала на официальном саммите стран Северной Европы и Украины, который проводил Ниинисте. Вместо этого Марин присутствовала на рабочем обеде в рамках официального визита.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, еще один участник саммита, сказал:

— Здесь, на севере, у нас появился более непредсказуемый и агрессивный российский сосед, и важно, чтобы мы вместе обсудили, как противостоять этой новой ситуации.

Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский сказал, что основной темой встречи с североевропейскими политиками была безопасность. По словам украинского лидера, Украина заслуживает быть в НАТО и станет ее 33-м членом.

Кроме того, он прокомментировал заявления из Москвы о том, что якобы Украина причастна к покушению на российского диктатора Владимира Путина, что в РФ пытались объяснить ночной атакой на крышу здания Кремля в Москве.

Военная поддержка

Визит украинского президента происходил на фоне того, как в поставках военной помощи Украине активизировались именно страны севера Европы. Так, к примеру, Дания недавно объявила о новом пакете помощи на $250 млн.

Кроме того, президент Финляндии заявил, что готовится 15-й пакет помощи Украине, как будет и с 16-м.

В то же время, касаясь темы самолетов для Украины, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что решение по истребителям F-16 должны быть приняты всеми союзниками НАТО, а дискуссия на эту тему еще продолжается.

— По-прежнему существует острая необходимость в военной поддержке для того, чтобы украинцы были как можно сильнее в борьбе против России, — сказала Фредериксен.

Впрочем, президент Украины сказал, что уверен, что после контрнаступления ВСУ все же со стороны стран-партнеров будет поддержка и касательно вопроса с самолетами.

После Финляндии

Финское издание YLE пишет, что визит Зеленского был искренним выражением благодарности Северным странам, которые активно поддерживают Украину.

Эта поездка стала пятым зарубежным визитом президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, Владимир Зеленский после визита в Финляндию отправился в Нидерланды.

Ожидается, что Владимир Зеленский также отправится в Германию с официальным государственным визитом 13 мая, сообщило в среду управление полиции Берлина, которому поручено обеспечение безопасности. Однако, из-за раннего сообщения о визите президента Украины в Берлин, как пишет CNN, в Киеве недовольны и поставили поездку украинского лидера под сомнение.

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