Свежие барьеры напоминают старые ошибки: Зеленский обратился к Моравецкому

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны не возводить барьеры, а укреплять связи между странами.

Выступая на церемонии вручения премии имени Карла Великого в Аахене он сказал, что самый долгий мир и надежную безопасность Европе обеспечило развитие связей между народами Европы вместо барьеров. Глава государства сказал, что отражают в определенной степени “национальный эгоизм”.

— Когда мы сейчас видим вместо укрепления наших связей любые свежие барьеры, которые так напоминают старые ошибки — то ли барьеры в политике, то ли барьеры в политике торговли — тогда мы видим угрозу не одной европейской нации, а по всей Европе, — сказал он.

Зеленский обратился к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

— Матеуш! Любые зерна недоразумений между кем-либо в Европе не должны давать ростков конфликта! И это в коренных интересах наших народов. Европа приобретает плюс к прочности и благополучию всякий раз, когда на континенте минус барьер, — заявил он.

Напомним, 28 апреля Еврокомиссия достигла компромисса с пятью странами (Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией) по торговым ограничениям на импорт украинской аграрной продукции.

В МИД Украины подчеркивали, что такой шаг неприемлем, он противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и принципам единого рынка Евросоюза.

Несмотря на это, Еврокомиссия со 2 мая до 5 июня запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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