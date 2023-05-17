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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

У Євросоюзі зростає занепокоєння, що в разі перемоги на турецьких президентських виборах Кемаля Киличдароглу Анкара намагатиметься переосмислити свої відносини з ЄС.

Як пише Politico, це може потягнути за собою спробу перезапустити давно заморожені переговори про вступ до ЄС.

Серед високопосадовців ЄС існує занепокоєння, що бажання Киличдароглу активізувати переговори про вступ Туреччини до ЄС може ускладнити дуже чутливі дебати щодо розширення ЄС та членства України. Водночас Київ має значно ширшу політичну підтримку, ніж Анкара, у питанні вступу до ЄС.

Це пов’язано з тим, що дехто в Брюсселі, як і в багатьох столицях ЄС, вважає, що прийняття України разом із країнами Західних Балкан до ЄС може стати причиною того, що Туреччина ніколи не приєднається до ЄС.

— У якийсь момент нам доведеться дати зрозуміти, що Україна і Західні Балкани – це останнє розширення. Неможливо уявити, що ЄС зможе впоратися і з Туреччиною, і з Україною. Ринок цього не витримає, – сказав чиновник на умовах анонімності.

Високопоставлений чиновник сказав, що через агресивну війну Росії вступ України до ЄС набуває ще більшого імпульсу. Прийняття Києва до блоку зараз розглядається як щось на кшталт геополітичної необхідності.

— Україна справді змінює правила гри, коли йдеться про Туреччину, – сказав чиновник.

Politico додає, що публічно лідери ЄС, звісно, вітатимуть президентство Киличдароглу, якщо він переможе на виборах. Вони також підтримали б його програму реформ і продемонстрували б бажання працювати з ним більш конструктивно. Але війна в Україні зробила Туреччину менш пріоритетною для блоку – жертвою не лише давніх застережень і упереджень ЄС, а й геополітичних імперативів.

Другий тур виборів президента Туреччини відбудеться 28 травня. До нього вийшли нинішній президент Реджеп Ердоган, який набрав 49,50%, та його опонент Кемаль Киличдароглу із 44,89%.

Нагадаємо, у червні минулого року Україна офіційно отримала статус кандидата на членство в ЄС. Такий же статус тоді надали Молдові.

Джерело: Politico
Європейський Союз, Туреччина, Україна
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