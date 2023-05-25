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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Фото: Факти ICTV

Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться у рішенні Нижньої палати британського парламенту.

Автор резолюції, член парламенту Британії Полін Летем розглядає це рішення як послання російському диктатору Володимиру Путіну через повномасштабну війну проти України.

– Радянський Союз вбив мільйони українців політикою примусового голоду та міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні – знищити націю і концепцію української ідентичності, – стверджує Полін Летем.

Перші відчутні політичні кроки на території Британії щодо Голодомору в Україні відбулися в 1980-х роках.

Тоді українська діаспора намагалася донести важливість поширення страшної правди про те, як сталінський режим заморив українців голодом та забирав у жителів усе продовольство.

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Війна в Україні, Велика Британія, Геноцид, Україна-Велика Британія
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