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Илья Нежигай, редактор ленты

В Москве произошел пожар в главном здании Минобороны РФ

В Москве произошел пожар в главном здании Минобороны РФ

В Москве в главном здании Министерства обороны России произошел пожар.

Об этом сначала сообщили российские Telegram-каналы, а впоследствии подконтрольные Кремлю СМИ РФ.

Первыми о задымлении сообщили местные жители, которые увидели дым над главным зданием Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Также они жаловались на “едкий запах пластика”, который шел от здания.

— Запах гари — ужасный, — жалуется одна из жительниц российской столицы.

Впоследствии в российских СМИ подтвердили, что пожар произошел в здании Минобороны РФ.

— В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов, — сообщили росСМИ в экстренных службах Москвы.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Фото: РосСМИ

Міноборони РФ, Москва, Пожар, Россия
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