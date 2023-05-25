В Москве произошел пожар в главном здании Минобороны РФ
В Москве в главном здании Министерства обороны России произошел пожар.
Об этом сначала сообщили российские Telegram-каналы, а впоследствии подконтрольные Кремлю СМИ РФ.
Первыми о задымлении сообщили местные жители, которые увидели дым над главным зданием Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Также они жаловались на “едкий запах пластика”, который шел от здания.
— Запах гари — ужасный, — жалуется одна из жительниц российской столицы.
Впоследствии в российских СМИ подтвердили, что пожар произошел в здании Минобороны РФ.
— В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов, — сообщили росСМИ в экстренных службах Москвы.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Фото: РосСМИ
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