Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Москві сталась пожежа у головній будівлі Міноборони РФ
У Москві в головній будівлі Міністерства оборони Росії сталась пожежа.
Про це спочатку повідомили російські Telegram-канали, а згодом підконтрольні Кремлю ЗМІ РФ.
Першими про задимлення повідомили місцеві жителі, які побачили дим над головною будівлею Міноборони РФ на Фрунзенській набережній у Москві.
Також вони жалілися на “їдкий запах пластику”, що йшов від будівлі.
– Запах гару – жахливий, – скаржиться одна з мешканок російської столиці.
Згодом у російських ЗМІ підтвердили, що пожежа сталась в будівлі Міноборони РФ.
– У будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній сталася пожежа на одному з балконів, – повідомили росЗМІ в екстрених службах Москви.
Наразі на місці події працюють екстрені служби.
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Фото: РосСМИ
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