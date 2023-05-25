ЕС заблокировал более €200 млрд Центробанка РФ: планирует использовать в пользу Украины
Европейский Союз заблокировал более €200 млрд ($215 млрд) активов российского Центрального банка после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на обновленные данные ЕС.
Как проинформировал сегодня на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, в десятом санкционном пакете против РФ были введены новые требования для стран-членов Евросоюза. Теперь они должны отчитываться перед Еврокомиссией о замороженных активах российского Центробанка.
Такие обязательства действуют на территории ЕС с 12 мая.
– Страны ЕС отчитались по более чем о €200 млрд замороженных активов Центробанка РФ, — отметил Виганд.
Он заверил, что руководство Евросоюза настроено заставить Россию заплатить за ущерб, причиненный Украине во время войны. И один из способов, которые предложила Еврокомиссия, – использовать российские замороженные активы для восстановления нашей страны.
– Евросоюз стремится обеспечить, чтобы РФ заплатила за ущерб, нанесенный Украине, — сообщил Виганд, добавив, что блок сейчас изучает “способы использования российских замороженных активов для этой цели”.
Дискуссии происходят в рамках специальной рабочей группы. В последний раз она собиралась вчера.
По словам Виганда, Еврокомиссия тесно сотрудничает со Швецией, председательствующей в Совете ЕС, “чтобы продвигать дискуссии” относительно вариантов использования замороженных активов.
Кроме того, Евросоюз продолжает обсуждение этого вопроса с международными союзниками, “чтобы обеспечить необходимую координацию на международном уровне”. Представитель Еврокомиссии уточнил, что “эти размышления сложны как юридически, так и технически”.
Ожидается, что лидеры ЕС обсудят это на своей следующей встрече в июне.
Как информирует Bloomberg, Евросоюз также заморозил €24,1 млрд частных активов российских физических и юридических лиц, попавших под санкции. Под санкции попали около 1,5 тыс. человек. Кроме того, Евросоюз ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на ключевые источники доходов РФ.
Евросоюз отдельно рассматривает полномочия по конфискации частных активов попавших под санкции россиян в случае уголовного правонарушения. Список преступлений, таких как отмывание денег и коррупция, хотят расширить и включить уклонение от санкций ЕС.
3 февраля генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что Украине передадут конфискованные активы российского олигарха Константина Малофеева на сумму $5,4 млн. Это первая в истории передача конфискованных российских активов для Украины.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш