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Юлия Соколова, редактор ленты

ЕС заблокировал более €200 млрд Центробанка РФ: планирует использовать в пользу Украины

Банк РФ
Фото: Getty Images

Европейский Союз заблокировал более €200 млрд ($215 млрд) активов российского Центрального банка после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на обновленные данные ЕС.

Как проинформировал сегодня на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, в десятом санкционном пакете против РФ были введены новые требования для стран-членов Евросоюза. Теперь они должны отчитываться перед Еврокомиссией о замороженных активах российского Центробанка.

Такие обязательства действуют на территории ЕС с 12 мая.

– Страны ЕС отчитались по более чем о €200 млрд замороженных активов Центробанка РФ, — отметил Виганд.

Он заверил, что руководство Евросоюза настроено заставить Россию заплатить за ущерб, причиненный Украине во время войны. И один из способов, которые предложила Еврокомиссия, – использовать российские замороженные активы для восстановления нашей страны.

– Евросоюз стремится обеспечить, чтобы РФ заплатила за ущерб, нанесенный Украине, — сообщил Виганд, добавив, что блок сейчас изучает “способы использования российских замороженных активов для этой цели”.

Дискуссии происходят в рамках специальной рабочей группы. В последний раз она собиралась вчера.

По словам Виганда, Еврокомиссия тесно сотрудничает со Швецией, председательствующей в Совете ЕС, “чтобы продвигать дискуссии” относительно вариантов использования замороженных активов.

Кроме того, Евросоюз продолжает обсуждение этого вопроса с международными союзниками, “чтобы обеспечить необходимую координацию на международном уровне”. Представитель Еврокомиссии уточнил, что “эти размышления сложны как юридически, так и технически”.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят это на своей следующей встрече в июне.

Как информирует Bloomberg, Евросоюз также заморозил €24,1 млрд частных активов российских физических и юридических лиц, попавших под санкции. Под санкции попали около 1,5 тыс. человек. Кроме того, Евросоюз ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на ключевые источники доходов РФ.

Евросоюз отдельно рассматривает полномочия по конфискации частных активов попавших под санкции россиян в случае уголовного правонарушения. Список преступлений, таких как отмывание денег и коррупция, хотят расширить и включить уклонение от санкций ЕС.

3 февраля генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что Украине передадут конфискованные активы российского олигарха Константина Малофеева на сумму $5,4 млн. Это первая в истории передача конфискованных российских активов для Украины.

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Источник: Bloomberg, Евросоюз
Еврокомиссия, Європейський Союз, Война в Украине, Російська агресія
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