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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЄС заблокував понад €200 млрд Центробанку РФ: планує використати на користь України

Банк РФ
Фото: Getty Images

Європейський Союз заблокував понад €200 млрд ($215 млрд) активів російського Центрального банку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на оновлені дані ЄС.

Як поінформував сьогодні на брифінгу в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд, у десятому санкційному пакеті проти РФ було запроваджено нові вимоги для країн-членів Євросоюзу. Тепер вони повинні звітувати перед Єврокомісією щодо заморожених активів російського Центробанку.

Такі зобов’язання діють на території ЄС з 12 травня.

– Країни ЄС відзвітували про понад €200 млрд заморожених активів Центробанку РФ, – зазначив Віганд.

Він запевнив, що керівництво Євросоюзу налаштоване змусити Росію заплатити за шкоду, заподіяну Україні під час війни. І один із способів, які запропонувала Єврокомісія, це використати російські заморожені активи для відбудови нашої країни.

– Євросоюз прагне забезпечити, щоб РФ заплатила за збитки, завдані Україні, – повідомив Віганд, додавши, що блок зараз вивчає “способи використання російських заморожених активів для цієї мети”.

Дискусії відбуваються в межах спеціальної робочої групи. Востаннє вона збиралася вчора.

За словами Віганда, Єврокомісія тісно співпрацює зі Швецією, яка головує в Раді ЄС, “щоб просувати дискусії” щодо варіантів використання заморожених активів.

Крім того, Євросоюз продовжує обговорення цього питання з міжнародними союзниками, “щоби забезпечити необхідну координацію на міжнародному рівні”. Представник Єврокомісії уточнив, що “ці роздуми складні як юридично, так і технічно”.

Очікується, що лідери ЄС обговорять це на своїй наступній зустрічі в червні.

Як інформує Bloomberg, Євросоюз також заморозив €24,1 млрд приватних активів російських фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції. Під санкції потрапили майже 1,5 тис. осіб. Крім того, Євросоюз обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлився на ключові джерела доходів РФ.

Євросоюз окремо розглядає повноваження щодо конфіскації приватних активів росіян, які потрапили під санкції, у разі кримінального правопорушення. Список злочинів, таких, як відмивання грошей і корупція, хочуть розширити та включити туди ухилення від санкцій ЄС.

3 лютого генпрокурор США Меррік Ґарланд оголосив, що Україні передадуть конфісковані активи російського олігарха Костянтина Малофєєва на суму $5,4 млн. Це перше в історії передання конфіскованих російських активів для України.

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Джерело: Bloomberg, Євросоюз
Єврокомісія, Європейський Союз, Війна в Україні, Російська агресія
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