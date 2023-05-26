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Анастасия Кожушко, редактор ленты

После обучения пилотов. Нидерланды готовы передать Украине истребители F-16 — СМИ

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Нидерланды, которые вместе с Данией возглавляют коалицию по подготовке украинских летчиков, передадут Украине истребители F-16 после обучения пилотов.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, в последние недели правительство Нидерландов инициировало переговоры с официальными лицами США с целью оказать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она дала зеленый свет на поставку самолетов.

После нескольких месяцев давления со стороны Киева и союзных правительств Байден объявил на прошлой неделе, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов.

Отмечается, что Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

По словам одного из источников Bloomberg, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы передачи.

Несмотря на готовность правительства Нидерландов сделать это “как можно быстрее”, подготовка пилотов, планирование развертывания и логистика могут занять много месяцев.

Сейчас Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых сейчас используются голландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десяток из 18 других самолетов должны были продать Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснения причин, сославшись на коммерческую конфиденциальность.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что украинские пилоты смогут научиться летать на американских истребителях F-16 за неделю, больше времени понадобится для освоения вооружения этих самолетов.

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винищувач F16

Винищувач F-16, Истребители для Украины, ВСУ, коалиция, Нидерланды, Украина
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