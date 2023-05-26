Після навчання пілотів. Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16 – ЗМІ

Нідерланди, які разом із Данією очолюють коаліцію з підготовки українських льотчиків, передадуть Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Як пише видання, останніми тижнями уряд Нідерландів ініціював переговори з офіційними особами США з метою чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона дала зелене світло на постачання літаків.

Після кількох місяців тиску з боку Києва та союзних урядів Байден оголосив минулого тижня, що США підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів.

Зазначається, що Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.

За словами одного з джерел Bloomberg, уряд Нідерландів уже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани передавання.

Попри готовність уряду Нідерландів зробити це “якнайшвидше”, підготовка пілотів, планування розгортання та логістика можуть зайняти багато місяців.

Нині Нідерланди мають на озброєнні 42 винищувачі F-16, 24 з яких нині використовуються голландською армією і не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року. Десяток із 18 інших літаків мали продати Draken International, але уряд відклав передавання літаків у грудні без пояснення причин, пославшись на комерційну конфіденційність.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що українські пілоти зможуть навчитися літати на американських винищувачах F-16 за тиждень, більше часу знадобиться для освоєння озброєння цих літаків.

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