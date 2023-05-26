Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Задовольнить потреби двох ешелонів оборони: що відомо про ЗРК NASAMS
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Росія атакує Україну ракетами Х-101: що відомо про снаряд, характеристики та дальність дії
Світ
Потребує перевірки
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Після навчання пілотів. Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16 – ЗМІ

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Нідерланди, які разом із Данією очолюють коаліцію з підготовки українських льотчиків, передадуть Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів. 

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Як пише видання, останніми тижнями уряд Нідерландів ініціював переговори з офіційними особами США з метою чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона дала зелене світло на постачання літаків. 

Після кількох місяців тиску з боку Києва та союзних урядів Байден оголосив минулого тижня, що США підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів.

Зазначається, що Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії. 

За словами одного з джерел Bloomberg, уряд Нідерландів уже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани передавання. 

Попри готовність уряду Нідерландів зробити це “якнайшвидше”, підготовка пілотів, планування розгортання та логістика можуть зайняти багато місяців.

Нині Нідерланди мають на озброєнні 42 винищувачі F-16, 24 з яких нині використовуються голландською армією і не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року. Десяток із 18 інших літаків мали продати Draken International, але уряд відклав передавання літаків у грудні без пояснення причин, пославшись на комерційну конфіденційність.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що українські пілоти зможуть навчитися літати на американських винищувачах F-16 за тиждень, більше часу знадобиться для освоєння озброєння цих літаків.

Читайте також
Ще плюс одна країна: Норвегія підтримає навчання українських пілотів на F-16
винищувач F16

Винищувач F-16, Винищувачі для України, ЗСУ, коаліція, Нідерланди, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія бʼє по Україні обмеженим боєкомплектом раз на 2-3 дні, аби виснажити ППО – експерт
запуск ракет з моря
Україна запевнила США, що не битиме американською зброєю по території РФ
Володимир Зеленський і Джо Байден
Україна може відновити державні кордони 1991 року – Держдеп США
Повітряні сили ЗСУ
Карта бойових дій на 26.05.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Після навчання пілотів. Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
Відео
ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України

Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Після навчання пілотів. Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Після навчання пілотів. Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (26.05.2023)
Після навчання пілотів. Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)
Після навчання пілотів. Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь