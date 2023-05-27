Польша может закрыть границу для грузовиков из Беларуси и РФ и расширить санкции против Минска
Польша планирует закрыть свою восточную границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России, с целью “гарантирования общественной безопасности”.
Как сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Twitter, он также планирует добавить несколько сотен белорусских чиновников в санкционные списки.
Планы по запрету проезда были опубликованы в пятницу в проекте распоряжения Министерства внутренних дел страны.
В прошлом Польша уже закрывала некоторые пограничные переходы с Беларусью.
Беларусь, которую Россия использовала для осуществления части своего вторжения в Украину в феврале 2022 года, назвала предыдущие закрытия “иррациональными и опасными”.
Это произошло после того, как Верховный суд Беларуси оставил в силе восьмилетний приговор Анджею Почобуту — корреспонденту ведущей польской газеты.
В феврале Почобут был признан виновным в нанесении ущерба национальной безопасности Беларуси и “сеянии раздора”.
Судебный процесс проходил за закрытыми дверями в белорусском городе Гродно.
Он остается за решеткой с момента своего ареста в марте 2021 года.
Объявление Польши произошло после того, как Беларусь заявила о соглашении о принятии тактического ядерного оружия от России.
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