Сербия привела армию в состояние боеготовности и направила в сторону Косово: что происходит

Подразделения вооруженных сил Сербии были приведены в боевую готовность самого высокого уровня и были направлены в направлении административной границы с республикой Косово, где большинство населения составляют сербы.

Соответствующий приказ подписал сербский президент Александар Вучич, пишет портал novosti.rs

Согласно указу, Вучич приказал войскам срочно двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией (регионы, которые находятся под контролем республики Косово, но, как и само Косово, подпадают под юрисдикцию Сербии).

Причиной для этого стала, по версии Сербии, “неспокойная ситуация на севере Косово”, а точнее протесты из-за нежелания косовских сербов допустить к своим должностям мэров-албанцев в муниципалитетах Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан.

— Отдан приказ о срочном перемещении (войск. — Ред.) к границе с Косово. Очевидно, что происходит террор против сербской общины в Косово, — заявил министр обороны Милош Вучевич в эфире телеканалов Сербии.

Он также заверил, что сербская армия выполнит приказ президента Сербии Вучича.

— Несколько минут назад президент отдал приказ армии повысить боевую готовность до самого высокого уровня. Армия начала свою деятельность. То, что делает Курти (премьер республики Косово. — Ред.), ведет нас к красным линиям, это уже не игра, это угрожает безопасности всех людей, проживающих в этих районах, — сказал Вучевич.

Беспорядки после противоречивых выборов

Выборы, которые 23 апреля проходили в Косово, были бойкотированы этническими сербами внутри частично признанной республики. И хотя мэры уже приняли присягу, косовские сербы не желают допускать их к исполнению своих обязанностей и считают их результат нелегитимным.

Со стороны сербов в муниципалитетах на севере Косово были образованы баррикады, которые помешали новоизбранным мэрам попасть внутрь админзданий, пишет Prishtina Insight.

Впоследствии полиция республики Косово начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа, а во время разгона несогласных с результатами выборов были слышны взрывы светошумовых гранат и звуки выстрелов.

The President of Serbia, Aleksandar Vučić has announced that the Serbian Army has now begun to Deployed towards the Border with Kosovo after being placed on High-Alert earlier today; this announcements follows Major Riots and Protests across Northern Kosovo today by Ethic-Serbs… pic.twitter.com/nqD6v9Dav9 — OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2023

Как следствие, около 10 человек получили легкие ранения в результате столкновений, сообщила местным СМИ представитель больницы Даника Радомирович, пишет DW.

Полиция Косов тоже сообщила о пяти раненых, пострадавших во время разгона протестов.

Конфликт между Сербией и Косово

Сербы в северном регионе Косово не признают провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году, которое произошло почти через десять лет после окончания войны в Косово. Они все еще считают Белград своей столицей.

Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово, а сербы, которых насчитывается около 50 тыс., являются большинством только в северном регионе.

Сербская армия несколько раз за последние годы была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за напряженности в отношениях с Косово — последний раз в декабре, после того, как сербы возвели баррикады в знак протеста против ареста бывшего правоохранителя.

В марте косовское и сербское правительства устно согласовали план, поддержанный США и ЕС, который имеет целью разрядить напряженность, предоставив местным сербам больше автономии, но сохранив за правительством в Приштине высшую власть.

Реакция США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил правительство Косово за силовой захват муниципальных зданий и призвал премьер-министра Альбина Курти изменить курс.

В своем заявлении Блинкен сказал, что действия Косово идут вразрез с советами США и Европы и “резко и без необходимости обострили напряженность, подрывая наши усилия, направленные на нормализацию отношений между Косово и Сербией, и будут иметь последствия для наших двусторонних отношений с Косово”.

Он призвал все стороны “воздерживаться от любых дальнейших действий, которые будут разжигать напряженность и способствовать конфликту”.

Фото: OSINTdefender

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.