Сербия привела армию в состояние боеготовности и направила в сторону Косово: что происходит

Подразделения вооруженных сил Сербии были приведены в боевую готовность самого высокого уровня и были направлены в направлении административной границы с республикой Косово, где большинство населения составляют сербы.

Соответствующий приказ подписал сербский президент Александар Вучич, пишет портал novosti.rs

Согласно указу, Вучич приказал войскам срочно двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией (регионы, которые находятся под контролем республики Косово, но, как и само Косово, подпадают под юрисдикцию Сербии).

Причиной для этого стала, по версии Сербии, “неспокойная ситуация на севере Косово”, а точнее протесты из-за нежелания косовских сербов допустить к своим должностям мэров-албанцев в муниципалитетах Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан.

Он также заверил, что сербская армия выполнит приказ президента Сербии Вучича.

Выборы, которые 23 апреля проходили в Косово, были бойкотированы этническими сербами внутри частично признанной республики. И хотя мэры уже приняли присягу, косовские сербы не желают допускать их к исполнению своих обязанностей и считают их результат нелегитимным.

Со стороны сербов в муниципалитетах на севере Косово были образованы баррикады, которые помешали новоизбранным мэрам попасть внутрь админзданий, пишет Prishtina Insight.

Впоследствии полиция республики Косово начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа, а во время разгона несогласных с результатами выборов были слышны взрывы светошумовых гранат и звуки выстрелов.

