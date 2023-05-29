Димова завіса не врятує Кримський міст – британська розвідка

Росія провела 24 травня у Керчі навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, включно зі створенням димової завіси для часткового його маскування. Проте у розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають ці зусилля марними.

– Димова завіса була створена за допомогою автомобільних димогенераторів ТДА-3, ймовірно, 28 бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту Росії, – повідомили в розвідці.

За її даними, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу й обману), чому вона надає великого значення.

– Однак на практиці російське маскування загалом виявилося неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильного централізованого планування та низький рівень бойової дисципліни, – пояснили у британському Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 May 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/haoFvX7N4d ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/j8wICHHYiP — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 29, 2023

Кілька днів тому міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що українські війська вже якийсь час успішно застосовують ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія. Вони, до речі, здатні вражати такі цілі, як мости.

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