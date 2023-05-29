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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Димова завіса не врятує Кримський міст – британська розвідка

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

Росія провела 24 травня у Керчі навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, включно зі створенням димової завіси для часткового його маскування. Проте у розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають ці зусилля марними.

– Димова завіса була створена за допомогою автомобільних димогенераторів ТДА-3, ймовірно, 28 бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту Росії, – повідомили в розвідці.

За її даними, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу й обману), чому вона надає великого значення.

– Однак на практиці російське маскування загалом виявилося неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильного централізованого планування та низький рівень бойової дисципліни, – пояснили у британському Міноборони.

Кілька днів тому міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що українські війська вже якийсь час успішно застосовують ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія. Вони, до речі, здатні вражати такі цілі, як мости.

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Війна в Сирії, Велика Британія, Керченський міст, Крим, Розвідка, Російська агресія
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
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