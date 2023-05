Димова завіса не врятує Кримський міст – британська розвідка

Росія провела 24 травня у Керчі навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, включно зі створенням димової завіси для часткового його маскування. Проте у розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають ці зусилля марними.

– Димова завіса була створена за допомогою автомобільних димогенераторів ТДА-3, ймовірно, 28 бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту Росії, – повідомили в розвідці.

За її даними, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу й обману), чому вона надає великого значення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 May 2023.

