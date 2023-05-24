Пилоты ВСУ уже используют ракеты Storm Shadow — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские войска уже некоторое время успешно применяют ракеты Storm Shadow, которые предоставила Великобритания.

Об этом в среду, 24 мая, Резников сказал на брифинге с британским коллегой Беном Уоллесом, который прибыл в Киев.

Украинский министр напомнил, что Лондон уже ранее поставил противотанковые средства NLAW и помог получить артиллерию калибра 155 мм и РСЗО, в частности М270, бронемашины и противокорабельные ракеты Harpoon.

Алексей Резников также напомнил, что Великобритания продолжает обучение украинских военных за рубежом, а также создала спецфонд для поддержки Украины, через который идет закупка оружия.

Что касается ракет Storm Shadow, то украинский министр это назвал “вкусностями” от Британии.

— У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие Storm Shadow, — сообщил Резников.

Напомним, первые сообщения о поставках ракет Storm Shadow Украине появились 11 мая. Впоследствии это подтвердил глава Минобороны Великобритании Уоллес.

Относительно применения ракет, то их обломки были зафиксированы после ударов по военным объектам на оккупированных территориях Луганской области.

Позже британский министр Бен Уоллес подтвердил факт применения украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow.

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