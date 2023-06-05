Китай використовує війну в Україні, як відкритий підручник – президент Чехії
Війна в Україні – це не просто регіональний збройний конфлікт, а конфлікт між двома системами цінностей – демократією й авторитаризмом. Найбільшими загрозами для вільного світу зараз є Росія і Китай.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час участі в молодіжному саміті НАТО.
Він наголосив, що результат війни в Україні визначить, який вигляд матиме наш світ у майбутньому. За його словами, західний світ не повинен дозволити Росії перемогти в Україні, оскільки це суперечитиме інтересам Заходу, який хоче жити у світі, де важливими є цінності й діє міжнародне право.
На думку Павела, найбільшими загрозами для вільного світу є Росія, Китай і міжнародний тероризм.
Торкаючись теми Китаю, він зауважив, що Пекін відіграє “дивну” роль у конфлікті між Росією та Україною. За словами Павела, КНР сприймає російсько-українську війну і реакцію на неї західного світу як базу інформації про те, якою потенційно може бути реакція світу на його війну проти Тайваню.
– Китай використовує це, як відкритий підручник, вчиться з нього, як діє Захід, як ми реагуємо на різні ситуації на полі бою, як швидко ми збираємося разом і ухвалюємо спільні рішення, наскільки ефективно ми підтримуємо Україну. Це все цікавить Китай з точки зору військового вирішення проблеми Тайваню, – сказав він.
Президент Чехії додав, що Захід має підтримувати демократичну владу Тайваню, оскільки захоплення останнього Китаєм могло б призвести до потрясінь, зокрема і з економічної точки зору.
Павел акцентував, що Тайвань випускає 50% напівпровідників на світовому ринку, а конфлікт у Південно-Китайському морі мав би величезний вплив на торгівлю у світі.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло