Китай використовує війну в Україні, як відкритий підручник – президент Чехії

Війна в Україні – це не просто регіональний збройний конфлікт, а конфлікт між двома системами цінностей – демократією й авторитаризмом. Найбільшими загрозами для вільного світу зараз є Росія і Китай.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час участі в молодіжному саміті НАТО.

Він наголосив, що результат війни в Україні визначить, який вигляд матиме наш світ у майбутньому. За його словами, західний світ не повинен дозволити Росії перемогти в Україні, оскільки це суперечитиме інтересам Заходу, який хоче жити у світі, де важливими є цінності й діє міжнародне право.

На думку Павела, найбільшими загрозами для вільного світу є Росія, Китай і міжнародний тероризм.

Торкаючись теми Китаю, він зауважив, що Пекін відіграє “дивну” роль у конфлікті між Росією та Україною. За словами Павела, КНР сприймає російсько-українську війну і реакцію на неї західного світу як базу інформації про те, якою потенційно може бути реакція світу на його війну проти Тайваню.

– Китай використовує це, як відкритий підручник, вчиться з нього, як діє Захід, як ми реагуємо на різні ситуації на полі бою, як швидко ми збираємося разом і ухвалюємо спільні рішення, наскільки ефективно ми підтримуємо Україну. Це все цікавить Китай з точки зору військового вирішення проблеми Тайваню, – сказав він.

Президент Чехії додав, що Захід має підтримувати демократичну владу Тайваню, оскільки захоплення останнього Китаєм могло б призвести до потрясінь, зокрема і з економічної точки зору.

Павел акцентував, що Тайвань випускає 50% напівпровідників на світовому ринку, а конфлікт у Південно-Китайському морі мав би величезний вплив на торгівлю у світі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.