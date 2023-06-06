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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинские воины дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем: Зеленский о приближении победы

Украинские воины дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем: Зеленский о приближении победы
Фото: Офис президента

Украинские воины на Бахмутском и других направлениях дали за этот день именно те новости, которые ожидались. Россия истерично воспринимает любой шаг Украины там, где заняты позиции.

Об этом заявил 5 июня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

— Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, в частности, в Донецкой области. Спасибо за это, — сказал глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что глобальная тенденция уже понятна — Россия проигрывает эту войну, а в Москве продолжают отрицать реальность, пытаются обмануть мир, обойти санкции, произвести больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на агрессию.

Зеленский анонсировал новые шаги для еще большего ограничения российского военного потенциала.

По мнению президента, каждый в мире, кто помогает государству-террористу обходить санкции, кого Россия использует для поставки оружия, компонентов, оборудования должен почувствовать полную силу свободного мира.

Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Владимир Зеленский, Донбас, Президент України
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