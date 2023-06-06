Украинские воины дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем: Зеленский о приближении победы
Украинские воины на Бахмутском и других направлениях дали за этот день именно те новости, которые ожидались. Россия истерично воспринимает любой шаг Украины там, где заняты позиции.
Об этом заявил 5 июня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
— Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, в частности, в Донецкой области. Спасибо за это, — сказал глава государства.
Президент Украины подчеркнул, что глобальная тенденция уже понятна — Россия проигрывает эту войну, а в Москве продолжают отрицать реальность, пытаются обмануть мир, обойти санкции, произвести больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на агрессию.
Зеленский анонсировал новые шаги для еще большего ограничения российского военного потенциала.
По мнению президента, каждый в мире, кто помогает государству-террористу обходить санкции, кого Россия использует для поставки оружия, компонентов, оборудования должен почувствовать полную силу свободного мира.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло