Важлива цілісність ставка-охоложувача: гендиректор МАГАТЕ про ризики для ЗАЕС

Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що наразі життєво важливою є цілісність ставка-охолоджувача Запорізької АЕС.

За його словами, 6 червня Новокаховська гребля була серйозно пошкоджена, що призвело до значного зниження рівня водосховища, яке використовується для постачання охолоджувальної води на ЗАЕС.

А цей ставок є одним із альтернативних джерел води, тому так важливо забезпечити його захист.

– Відсутність охолоджувальної води в основних системах протягом тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак, за нашою поточною оцінкою, безпосереднього ризику для безпеки станції немає, – наголосив Гроссі.

Він повідомив, що нині пошкодження дамби призводить до зменшення висоти водосховища приблизно на 5 см/год. Команда продовжує стежити за ситуацією.

– Основна лінія охолоджувальної води подається з водосховища і перекачується каналами біля теплової електростанції на майданчик. За оцінками, води цим маршрутом має вистачити на кілька днів. О 08:00 вода у водосховищі була на позначці 16,4 м. Якщо вона опуститься нижче за 12,7 м, її більше не можна буде відкачувати, – пояснив глава МАГАТЕ.

Гроссі зауважив, що реактори були зупинені протягом багатьох місяців, тому, ймовірно, ставка буде достатньо для охолодження протягом кількох місяців.

Він також анонсував свою поїздку на ЗАЕС наступного тижня, яку було заплановано ще до підриву Каховської дамби.

Джерело: IAEA

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