Деякі з країн НАТО можуть ввести в Україну війська – ексгенсек

Група країн НАТО може захотіти ввести війська в Україну, якщо держави-члени, включно зі США, не нададуть Києву відчутних гарантій безпеки на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише The Guardian.

– Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед для України, існує можливість того, що деякі країни індивідуально можуть вжити заходів. Польща дуже активно залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, ймовірно, навіть з можливістю введення військ на місцях, – сказав він.

За словами Расмуссена, “поляки серйозно розглянуть можливість створення коаліції охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі”.

Для України було б цілком законно звернутися по таку військову допомогу.

Він також зазначив, що вкрай важливо, щоб Україна отримала письмові гарантії безпеки, бажано до саміту, але поза рамками НАТО.

Вони мають охоплювати обмін розвідданими, спільні навчання, збільшення виробництва боєприпасів, оперативну сумісність з НАТО і постачання озброєнь, достатніх для стримування Росії від подальшого нападу.

Водночас самих лише гарантій безпеки буде недостатньо, оскільки, за словами ексочільника, “деякі союзники по НАТО можуть виступати за гарантії безпеки, щоб фактично уникнути реальної дискусії про прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що на саміті НАТО, який відбудеться 11 липня, Україні дадуть найміцніші гарантії.

Джерело : The Guardian

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