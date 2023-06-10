Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ

В Угорщині готують провокацію – так звану пресконференцію з українськими військовополоненими, яких потайки передала РФ без погодження з Україною.

Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на джерела, близькі до українських спецслужб.

На цій пресконференції військовополонені мають розкритикувати Україну та подякувати РПЦ (Російській православній церкві), яка начебто сприяла їхньому переміщенню до Угорщини.

– На пресконференції полонені повинні розказувати, як їх начебто примусово мобілізовували, в яких начебто поганих умовах вони воювали, який хороший угорський уряд і РПЦ тощо, – зазначив один зі співрозмовників видання.

Публічний виступ українців із подібними заявами був обов’язковою умовою для їхнього вивезення з території РФ.

– Така публічна активність із критикою України та вдячністю до РПЦ була озвучена українським полоненим як обов’язкова умова вивезення з Росії, – пояснило джерело.

За словами співрозмовника видання, Угорщина приховує від України місце перебування військовополонених, з ними відсутній зв’язок.

Ці люди знаходяться під озброєною охороною і не мають можливості вільно пересуватися чи повернутися до України.

Днями з’явилася інформація, що РФ таємно передала Угорщині 11 українських військовополонених угорського походження. При цьому Україна не була поінформована про такі домовленості між угорською та російською сторонами.

У зв’язку з цим 9 червня Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного Угорщини. В МЗС закликали надати детальну інформацію про цих українців та забезпечити до них доступ українського консула.

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