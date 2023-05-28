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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Уражений дроном корабель Іван Хурс полював за системами ППО Patriot – Риженко

Уражений дроном корабель Іван Хурс полював за системами ППО Patriot – Риженко
Фото: Факти ICTV

Російський корабель-розвідник Іван Хурс, який раніше був уражений морськими дронами України, полював на системи ППО.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів голова українського Інституту морського права і безпеки, член експертної колегії Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

У експерта запитали, що можна сказати по тих відеокадрах, де корабель заходить у води Севастополя.

На думку Риженка, росіяни продемонстрували лише правий у російського розвідувального корабля Іван Хурс, коли ж українські морські дрони атакували лівий борт судна.

– Цей корабель дуже важливий для Чорноморського флоту РФ, тому що це не просто розвідувальний корабель. Він вів розвідку за системами протиракетної оборони, які були встановлені в Румунії декілька років тому назад. Це така дуже посунута система Patriot, яка може вражати балістичні ракети на дуже великій дальності, це дуже потрібна спроможність, якої вони позбавились на тривалий період часу, – сказав він.

Андрій Риженко додав, що в місці удару дрона знаходиться румпельне відділення, тобто місце з кермовими машинами і механізмами, яке є важливим елементом на судні.

– Він (корабель, – Ред.), як мінімум, дуже серйозно обмежений в маневруванні. По-друге, там знаходяться місця кріплення в аварійній, який дають ход корабля. Також в цій частині можливо розташування гідроакустичних станцій, як правило вони знаходяться там, – сказав експерт.

На думку Риженка, якщо дійсно був вибух, то однозначна була пробоїна у Корабля, куди потрапила вода.

При цьому експерт зазначає, що один морський дрон не зміг би знищити такий корабель, як Іван Хурс.

Раніше Міноборони України підтвердило удар українських надводних безпілотників по кораблю Іван Хурс вранці 24 травня. Було продемонстровано відео, зняте камерою, встановленою на дроні. Зв’язок з камерою переривається за лічені метри від корабля, що, ймовірно, вказує на вибух дрона.

Згодом українські медіа дістали нове відео з моментом атаки дронів, яке додає аргументів на користь того, що вибух все ж таки був.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Морський флот, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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