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Ким Чен Ын, “держась за руки с Путиным”, хочет наращивать сотрудничество с РФ

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын в послании президенту РФ Владимиру Путину в очередной раз указал, что Россия “правильно поступила”, начав войну в Украине.

Ким Чен Ын называет это борьбой российского народа против “нарастающих угроз и вызовов враждебных сил”. По его словам, это Россию якобы пытаются лишить суверенитета и мирной жизни.

В послании отмечается, что правительство КНДР твердо намерено развивать отношения добрососедства с Россией.

А еще Ким Чен Ын подтвердил готовность к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руки с российским президентом.

Лидер КНДР считает, что Россия, как и его страна, якобы защищают глобальный мир и безопасность.

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал своих ученых-ядерщиков увеличить производство материала для наращивания ядерного арсенала страны.

Источник: KCNA

Война в Украине, Владимир Путин, КНДР, Росія
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