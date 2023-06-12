Кім Чен Ин, “тримаючись за руки з Путіним”, хоче нарощувати співпрацю з РФ
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у посланні президенту РФ Володимиру Путіну вкотре вказав, що Росія “правильно вчинила”, почавши війну в Україні.
Кім Чен Ин називає це боротьбою російського народу проти “загроз і викликів ворожих сил, які зростають”. За його словами, це Росію нібито намагаються позбавити суверенітету і мирного життя.
У посланні наголошується, що уряд КНДР має твердий намір розвивати відносини добросусідства з Росією.
А ще Кім Чен Ин підтвердив готовність до тіснішої стратегічної співпраці між КНДР і Росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом.
Лідер КНДР вважає, що Росія, як і його країна, нібито захищають глобальний мир і безпеку.
Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав своїх вчених-ядерників збільшити виробництво матеріалу для нарощування ядерного арсеналу країни.
Джерело: KCNA
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова