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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кім Чен Ин, “тримаючись за руки з Путіним”, хоче нарощувати співпрацю з РФ

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у посланні президенту РФ Володимиру Путіну вкотре вказав, що Росія “правильно вчинила”, почавши війну в Україні.

Кім Чен Ин називає це боротьбою російського народу проти “загроз і викликів ворожих сил, які зростають”. За його словами, це Росію нібито намагаються позбавити суверенітету і мирного життя.

У посланні наголошується, що уряд КНДР має твердий намір розвивати відносини добросусідства з Росією.

А ще Кім Чен Ин підтвердив готовність до тіснішої стратегічної співпраці між КНДР і Росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом.

Лідер КНДР вважає, що Росія, як і його країна, нібито захищають глобальний мир і безпеку.

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Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав своїх вчених-ядерників збільшити виробництво матеріалу для нарощування ядерного арсеналу країни.

Джерело: KCNA

Війна в Україні, Володимир Путін, КНДР, Росія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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