Да, всем снизили: военный РФ рассказал о выплатах за войну против Украины
Военный Российской Федерации рассказал жене о выплатах за полномасштабную войну против Украины.
Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговоре оккупанта с супругой.
— Это самое, насчет денег, Оленька, чтобы ты знала, здесь ребята по 170, максимум по 180 тысяч (рублей, — Ред.) получают. А 197 (тысяч рублей, — Ред.) — это сержантские и командирские. Поняла? Да, всем снизили выплату, — сказал он.
Российский военнослужащий уточнил, что это не боевые выплаты, и советует довольствоваться тем, что сейчас есть.
— Нет, мы и так много получаем, как нам сказали, только контрактники боевые получают. У них с боевыми все равно меньше получается, чем у меня. Поэтому довольствуемся тем, что есть. И так по 200 тысяч (рублей, — Ред.), — сказал российский оккупант.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова