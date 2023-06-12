Да, всем снизили: военный РФ рассказал о выплатах за войну против Украины

Военный Российской Федерации рассказал жене о выплатах за полномасштабную войну против Украины.

Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговоре оккупанта с супругой.

— Это самое, насчет денег, Оленька, чтобы ты знала, здесь ребята по 170, максимум по 180 тысяч (рублей, — Ред.) получают. А 197 (тысяч рублей, — Ред.) — это сержантские и командирские. Поняла? Да, всем снизили выплату, — сказал он.

Российский военнослужащий уточнил, что это не боевые выплаты, и советует довольствоваться тем, что сейчас есть.

— Нет, мы и так много получаем, как нам сказали, только контрактники боевые получают. У них с боевыми все равно меньше получается, чем у меня. Поэтому довольствуемся тем, что есть. И так по 200 тысяч (рублей, — Ред.), — сказал российский оккупант.

Источник : Минобороны

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