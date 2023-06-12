Так, усім знизили: військовий РФ розповів про виплати за війну проти України
Військовий Російської Федерації розповів дружині про виплати за повномасштабну війну проти України.
Про це йдеться в перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмові окупанта з дружиною.
– Це саме, щодо грошей, Оленька, щоб ти знала, тут хлопці по 170, максимум по 180 тисяч (рублів, – Ред.) отримують. А 197 (тисяч рублів, – Ред.) – це сержантські та командирські. Зрозуміла? Так, усім знизили виплату, – сказав він.
Російський військовослужбовець уточнив, що це не бойові виплати, і радить задовольнятися тим, що зараз є.
– Ні, ми й так багато отримуємо, як нам сказали, тільки контрактники бойові отримують. У них із бойовими все одно менше виходить, ніж у мене. Тому задовольняємося тим, що є. І так по 200 тисяч (рублів, – Ред.), – сказав російський окупант.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова