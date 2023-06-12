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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Так, усім знизили: військовий РФ розповів про виплати за війну проти України

російські військові
Фото: Міноборони

Військовий Російської Федерації розповів дружині про виплати за повномасштабну війну проти України.

Про це йдеться в перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмові окупанта з дружиною.

– Це саме, щодо грошей, Оленька, щоб ти знала, тут хлопці по 170, максимум по 180 тисяч (рублів, – Ред.) отримують. А 197 (тисяч рублів, – Ред.) – це сержантські та командирські. Зрозуміла? Так, усім знизили виплату, – сказав він.

Російський військовослужбовець уточнив, що це не бойові виплати, і радить задовольнятися тим, що зараз є.

– Ні, ми й так багато отримуємо, як нам сказали, тільки контрактники бойові отримують. У них із бойовими все одно менше виходить, ніж у мене. Тому задовольняємося тим, що є. І так по 200 тисяч (рублів, – Ред.), – сказав російський окупант.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, виплати, Виплати військовим, Міноборони, Розвідка, Російська агресія
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