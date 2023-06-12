В КНДР хакеры похитили миллиарды долларов для финансирования ракетной программы – WSJ

Хакерская армия из Северной Кореи украла $3 млрд в криптовалюте для ракетной программы КНДР.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Команда хакеров КНДР отправила зараженный трояном документ инженеру, работавшему в игровой компании Sky Mavis, специализирующейся на блокчейне.

Этот вредонос дал северокорейцам доступ к компьютеру инженера и позволил хакерам проникнуть в Sky Mavis. В итоге они украли более 600 миллионов долларов — в основном у игроков в Цифровые питомцы компании Sky Mavis, Axie Infinity.

По данным компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна, это был самый большой куш северокорейцев за пять лет хакерских краж. В общей сумме было украдено более $3 млрд. Эти деньги используются для финансирования около 50% программы производства баллистических ракет Северной Кореи, отмечают американские чиновники. Параллельно развивается и производство ядерного оружия.

По оценкам Госдепартамента США, в 2019 году Пхеньян потратил на оборону около $4 млрд, что составляет 26% от общей экономики Северной Кореи.

Энн Нойбергер, заместитель советника президента Байдена по национальной безопасности в области кибернетических и новейших технологий, заявила, что за последний год произошел огромный всплеск атак на центральную криптоинфраструктуру по всему миру, где хранятся крупные суммы

Северокорейские хакеры начали работать примерно в 2018 году. С тех пор у КНДР увеличилось количество успешных пусков ракет. Например, в 2022 году было зафиксировано более 42 успешных запусков.

Американские чиновники заявили, что мало известно об источниках финансирования КНДР, и невозможно точно сказать, какую роль кража криптовалют играет в расширении ракетной программы. Но издание отмечает, что наращивание ракетных испытаний происходит одновременно с ростом краж криптовалют.

Американские чиновники говорят, что Северная Корея создала теневую ИТ-армию, работающую в разных странах, включая Россию и Китай, которые зарабатывают иногда более $300 тис. в год. Они выдают себя за канадских ИТ-работников, правительственных чиновников и внештатных японских разработчиков блокчейна.

Чтобы получить работу в криптовалютных компаниях, северокорейцы нанимают западных подставных лиц, которые и проходят собеседования. Таким образом скрывается тот факт, что компания нанимает на работу северокорейцев.

По словам следователей, после найма на работу хакеры из КНДР иногда вносят небольшие изменения в продукты, которые позволяют их взломать.

Ранее эксперты ООН сообщили, что в прошлом году хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюты на $630 млн. В то же время другие эксперты говорят, что сумма может достигать более $1 млрд. Причиной такого расхождения в сумме может быть нестабильный курс криптовалют.

Источник : The Wall Street Journal

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