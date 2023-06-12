У КНДР хакери викрали мільярди доларів для фінансування ракетної програми – WSJ

Хакерська армія з Північної Кореї вкрала $3 млрд у криптовалюті для ракетної програми КНДР.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Команда хакерів КНДР надіслала заражений трояном документ інженеру, який працював в ігровій компанії Sky Mavis, що спеціалізується на блокчейні.

Цей шкідливий документ дав північнокорейцям доступ до комп’ютера інженера і можливість проникнути в Sky Mavis. У підсумку кіберзлочинці вкрали понад $600 млн – переважно у гравців у Цифрові улюбленці компанії Axie Infinity.

За даними компанії Chainalysis, що займається аналізом блокчейну, це був найбільший куш північнокорейців за п’ять років хакерських крадіжок. У загальній сумі вкрадено понад $3 млрд. Ці гроші використовують для фінансування близько 50% програми виробництва балістичних ракет Північної Кореї, зазначають американські чиновники. Паралельно розвивається і виробництво ядерної зброї.

За оцінками Держдепартаменту США, 2019 року Пхеньян витратив на оборону близько $4 млрд, що становить 26% від загальної економіки Північної Кореї.

Енн Нойбергер, заступниця радника президента Байдена з національної безпеки в галузі кібернетичних і новітніх технологій, заявила, що за останній рік стався величезний сплеск атак на центральну криптоінфраструктуру по всьому світу, де зберігаються великі суми

Північнокорейські хакери почали працювати приблизно 2018 року. Відтоді у КНДР збільшилася кількість успішних пусків ракет. Наприклад, у 2022 році зафіксовано понад 42 успішних запуски.

Американські чиновники заявили, що мало відомо про джерела фінансування КНДР, і неможливо точно сказати, яку роль крадіжка криптовалют відіграє в розширенні ракетної програми. Але видання зазначає, що нарощування ракетних випробувань відбувається одночасно зі зростанням крадіжок криптовалют.

Американські чиновники кажуть, що Північна Корея створила тіньову ІТ-армію, яка працює в різних країнах, включно з Росією і Китаєм, які заробляють іноді понад $300 тис. на рік. Вони видають себе за канадських ІТ-працівників, урядовців і позаштатних японських розробників блокчейну.

Щоб отримати роботу в криптовалютних компаніях, північнокорейці наймають західних підставних осіб, які й проходять співбесіди. Таким чином приховується той факт, що компанія наймає на роботу північнокорейців.

За словами слідчих, після наймання на роботу хакери з КНДР іноді вносять невеликі зміни в продукти, які дають змогу їх зламати.

Раніше експерти ООН повідомили, що торік хакери з Північної Кореї викрали криптовалюти на $630 млн. Водночас інші експерти говорять, що сума може сягати понад $1 млрд. Причиною такої розбіжності у сумі може бути нестабільний курс криптовалют.

Джерело : The Wall Street Journal

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