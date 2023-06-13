Ждет результатов. Путин не завершит войну до выборов в США — Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что российский диктатор Владимир Путин не согласится закончить войну против Украины до выборов в США.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию OndaCero.

— Путин, вероятно, ждет результатов американских выборов. Война бы разворачивалась совсем по-другому, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не демократ Джо Байден, — считает Боррель.

По его словам российский диктатор совершил гигантскую ошибку, потому что сильно недооценил способность сопротивления Украины и союзный потенциал европейцев, а также сильно переоценил возможности своей армии.

— Россияне недооценили союз между США и Европой, и в результате за несколько месяцев войны потеряли 2000 танков и отступают, — добавил дипломат.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал тех, кто выступает с призывами прекратить военную помощь Украине.

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