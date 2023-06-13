Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Ждет результатов. Путин не завершит войну до выборов в США — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что российский диктатор Владимир Путин не согласится закончить войну против Украины до выборов в США.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию OndaCero.

— Путин, вероятно, ждет результатов американских выборов. Война бы разворачивалась совсем по-другому, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не демократ Джо Байден, — считает Боррель.

По его словам российский диктатор совершил гигантскую ошибку, потому что сильно недооценил способность сопротивления Украины и союзный потенциал европейцев, а также сильно переоценил возможности своей армии.

— Россияне недооценили союз между США и Европой, и в результате за несколько месяцев войны потеряли 2000 танков и отступают, — добавил дипломат.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал тех, кто выступает с призывами прекратить военную помощь Украине.

Читайте также
США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном — WSJ
Танки Abrams

Война в Украине, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Кривий Ріг 13 червня
84% украинцев не считают, что испытывают притеснения из-за русского языка — опрос
українці за кордоном
Цены на продукты будут расти: в ООН оценили последствия подрыва Каховской ГЭС
ціни на продукти
Не ведите себя как шакалы: Маркус отреагировал на российское ИПСО о потерях
Валерій Маркус
США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном — WSJ
Танки Abrams
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Ждет результатов. Путин не завершит войну до выборов в США — Боррель
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Ждет результатов. Путин не завершит войну до выборов в США — Боррель
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
Ждет результатов. Путин не завершит войну до выборов в США — Боррель
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
Ждет результатов. Путин не завершит войну до выборов в США — Боррель
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь