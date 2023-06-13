Чекає результатів. Путін не завершить війну до виборів у США – Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться закінчити війну проти України до виборів у США.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню OndaCero.

– Путін, ймовірно, чекає на результати американських виборів. Війна б розгорталась зовсім по-іншому, якби в Білому домі був Дональд Трамп, а не республіканець Джо Байден, – вважає Боррель.

За його словами російський диктатор зробив гігантську помилку, тому що сильно недооцінив спроможність опору України та союзний потенціал європейців, а також сильно переоцінив можливості своєї армії.

– Росіяни недооцінили союз між США і Європою, і в результаті за кілька місяців після війни втратили 2000 танків і відступають, – додав дипломат.

Раніше глава євродипломатії Жозеп Боррель розкритикував тих, хто виступає із закликами припинити військову допомогу Україні.

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