Чекає результатів. Путін не завершить війну до виборів у США – Боррель
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться закінчити війну проти України до виборів у США.
Про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню OndaCero.
– Путін, ймовірно, чекає на результати американських виборів. Війна б розгорталась зовсім по-іншому, якби в Білому домі був Дональд Трамп, а не республіканець Джо Байден, – вважає Боррель.
За його словами російський диктатор зробив гігантську помилку, тому що сильно недооцінив спроможність опору України та союзний потенціал європейців, а також сильно переоцінив можливості своєї армії.
– Росіяни недооцінили союз між США і Європою, і в результаті за кілька місяців після війни втратили 2000 танків і відступають, – додав дипломат.
Раніше глава євродипломатії Жозеп Боррель розкритикував тих, хто виступає із закликами припинити військову допомогу Україні.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова