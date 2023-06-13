Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом

В Белом доме подтвердили начало контрнаступательных операций Украины, в то же время отказались дать им оценку.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

— Наступательные операции — боевые действия происходят. В этом нет никаких сомнений. Но характеризовать их должен президент Владимир Зеленский, а не мы. И это, безусловно, дело украинских Вооруженных Сил говорить о достижениях и потерях в любой конкретный день, — сказал он.

По словам Кирби, США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя.

— Я думаю, что очень скоро вы увидите еще несколько дополнительных пакетов помощи от Соединенных Штатов. Мы будем продолжать предоставлять Украине именно ту помощь, которая необходима ей в этой конкретной борьбе, — добавил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока еще слишком рано говорить о направлениях и целях контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Источник : White House

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.