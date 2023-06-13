Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

В Белом доме подтвердили начало контрнаступательных операций Украины, в то же время отказались дать им оценку.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

— Наступательные операции — боевые действия происходят. В этом нет никаких сомнений. Но характеризовать их должен президент Владимир Зеленский, а не мы. И это, безусловно, дело украинских Вооруженных Сил говорить о достижениях и потерях в любой конкретный день, — сказал он.

По словам Кирби, США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя.

— Я думаю, что очень скоро вы увидите еще несколько дополнительных пакетов помощи от Соединенных Штатов. Мы будем продолжать предоставлять Украине именно ту помощь, которая необходима ей в этой конкретной борьбе, — добавил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока еще слишком рано говорить о направлениях и целях контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Читайте также
РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка
Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом

Источник: White House
Білий дім, Война в Украине, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ атаковала дронами Киевский и Салтовский районы Харькова: повреждены здания и склад
Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом
Было две волны пусков ракет: Игнат о массированной атаке РФ 13 июня
Юрій Ігнат
РФ инвестирует в дроны, поскольку потратила значительные запасы крылатых ракет в Украине – британская разведка
Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом
Захватили оружие и убили трех солдат. На Донбассе дезертировали мобилизованные РФ зеки — ЦНС
російські окупанти
Массированная ракетная атака по Кривому Рогу: шесть погибших, 25 раненых
Кривий Ріг
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
Наступательные операции ВСУ продолжаются, но от оценок мы воздержимся — Белый дом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь