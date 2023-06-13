Наступальні операції ЗСУ тривають, але від оцінок ми утримаємось – Білий дім
У Білому домі підтвердили початок контрнаступальних операцій України, водночас відмовились дати їм оцінку.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.
– Наступальні операції – бойові дії відбуваються. У цьому немає жодних сумнівів. Але характеризувати їх повинен президент Володимир Зеленський, а не ми. І це, безумовно, справа українських Збройних Сил говорити про здобутки і втрати в будь-який конкретний день, – сказав він.
За словами Кірбі, США зосередяться на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою.
– Я думаю, що дуже скоро ви побачите ще кілька додаткових пакетів допомоги від Сполучених Штатів. Ми продовжуватимемо надавати Україні саме ту допомогу, яка необхідна їй у цій конкретній боротьбі, – додав він.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі ще занадто рано говорити про напрямки та цілі контрнаступу Збройних сил України.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова