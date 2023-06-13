Наступальні операції ЗСУ тривають, але від оцінок ми утримаємось – Білий дім

У Білому домі підтвердили початок контрнаступальних операцій України, водночас відмовились дати їм оцінку.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

– Наступальні операції – бойові дії відбуваються. У цьому немає жодних сумнівів. Але характеризувати їх повинен президент Володимир Зеленський, а не ми. І це, безумовно, справа українських Збройних Сил говорити про здобутки і втрати в будь-який конкретний день, – сказав він.

За словами Кірбі, США зосередяться на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою.

– Я думаю, що дуже скоро ви побачите ще кілька додаткових пакетів допомоги від Сполучених Штатів. Ми продовжуватимемо надавати Україні саме ту допомогу, яка необхідна їй у цій конкретній боротьбі, – додав він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі ще занадто рано говорити про напрямки та цілі контрнаступу Збройних сил України.

Джерело : White House

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