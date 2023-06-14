Российский диктатор Владимир Путин “немного выиграет” от прекращения войны в Украине, а ее завершение может стать катастрофой для его позиции в российской внутренней политике и истории.

Такое мнение высказал научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Максим Саморуков для журнала Foreign Policy, в котором вышла статья с обсуждениями будущих действий Путина.

Он говорит, что любое решение Путина о прекращении войны неизбежно побудит общественность к размышлениям, а также вызовет много вопросов о “целях вторжения” и высокой цене.

В то же время, он считает, что перспектива отстранения диктатора от власти в ближайшее время представляется малореалистичной.

— Никто в России, похоже, не в состоянии остановить Путина, но это не значит, что они стремятся продолжать его дело, когда он исчезнет из поля зрения, — говорит Саморуков.

Он предполагает, что даже после Путина Россия вряд ли получит демократически настроенное руководство, не говоря уже о прозападном.

— Скорее всего, Путина сменит группа его приспешников, которые разделяют похожее мировоззрение, в частности его взгляд на Запад и Украину, — говорит он.

Российская история свидетельствует, указывает он, что “даже если следующее российское руководство будет автократическим и параноидальным, оно будет менее ориентировано на одного человека на вершине”. Поэтому будущие правители России после Путина будут действовать осторожнее, тщательнее разрабатывать решения и рациональнее реагировать, особенно в вопросах, связанных с войной.

Если вы интересуетесь астрологией, можем вам порекомендовать материал с прогнозом мольфара относительно возможной смерти Путина. В частности, он считает, что смерть диктатора в ближайшее время не сильно повлияет на ход войны. Факты ICTV отмечают, что подобные прогнозы не следует воспринимать буквально.

Источник : Sky News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.