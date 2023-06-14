Після Путіна Росія навряд чи отримає демократичне керівництво – експерт

Російський диктатор Володимир Путін “небагато виграє” від припинення війни в Україні, а її завершення може стати катастрофою для його позиції в російській внутрішній політиці та історії.

Таку думку висловив науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Максим Саморуков для журналу Foreign Policy, в якому вийшла стаття з обговореннями майбутніх дій Путіна.

Він каже, що будь-яке рішення Путіна щодо припинення війни неминуче спонукатиме громадськість до роздумів, а також викличе багато запитань про “цілі вторгнення” та високу ціну.

Водночас, він вважає, що перспектива відсторонення диктатора від влади найближчим часом видається малореалістичною.

— Ніхто в Росії, схоже, не в змозі зупинити Путіна, але це не означає, що вони прагнуть продовжувати його справу, коли він зникне з поля зору, – каже Саморуков.

Він припускає, що навіть після Путіна Росія навряд чи отримає демократично налаштоване керівництво, не кажучи вже про прозахідне.

— Найімовірніше, Путіна змінить група його поплічників, які поділяють схожий світогляд, зокрема його погляд на Захід і Україну, – каже він.

Російська історія свідчить, вказує він, що “навіть якщо наступне російське керівництво буде автократичним і параноїдальним, воно буде менш орієнтоване на одну людину на вершині”. Відтак, майбутні правителі Росії після Путіна будуть діяти обережніше, ретельніше розробляти рішення і раціональніше реагувати, особливо в питаннях, пов’язаних з війною.

Якщо ви цікавитеся астрологією, можемо вам порекомендувати матеріал з прогнозом мольфара щодо можливої смерті Путіна. Зокрема, він вважає, що смерть диктатора найближчим часом не сильно вплине на перебіг війни. Факти ICTV наголошують, що подібні прогнози не слід сприймати буквально.

Джерело : Sky News

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