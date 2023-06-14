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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Путин находится в другой реальности, когда говорит о потерях РФ — Череватый

володимир путін
Фото: Getty Images

Спикер Восточного управления войск Сергей Череватый считает, что российский диктатор Владимир Путин находится в другой реальности, когда говорит о потерях России.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Череватого, заявление Путина о том, что российская оккупационная армия за полтора года полномасштабной войны против Украины потеряла “всего 54 танка”, является абсолютной неадекватностью.

— Учитывая то, что Путин является полковником специальной службы и получил военную подготовку. И при этом он не понимает элементарных законов войны, — сказал Череватый.

Он отметил, что диктатор не понимает, что при таком размере фронта и количестве привлеченных войск, а на отдельных участках речь идет о сотнях тысяч людей, потеря только 54 танков невозможна априори.

Череватый добавил, что даже для человека, который отбывал срочную службу в советское время, понятно, что Путин находится в другой реальности.

Диктатор Владимир Путин служил в Комитете госбезопасности СССР с 1975 по 1991 год, а также был директором Федеральной службы безопасности РФ в 1998-1999 годах. У него звание полковника.

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Источник: 24 канал
Война в Украине, Владимир Путин, Росія
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