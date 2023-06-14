Путін перебуває в іншій реальності, коли говорить про втрати РФ – Череватий

Спікер Східного управління військ Сергій Череватий вважає, що російський диктатор Володимир Путін перебуває в іншій реальності, коли говорить про втрати Росії.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Череватого, заява Путіна про те, що російська окупаційна армія за півтора року повномасштабної війни проти України втратила “лише 54 танки”, є абсолютною неадекватністю.

— З огляду на те, що Путін є полковником спеціальної служби і отримав військову підготовку. І при цьому він не розуміє елементарних законів війни, — сказав Череватий.

Він зазначив, що диктатор не розуміє, що за такого розміру фронту та кількості залучених військ, а на окремих ділянках йдеться про сотні тисяч людей, втрата лише 54 танків неможлива апріорі.

Череватий додав, що навіть для людини, яка відбула строкову службу за радянських часів, зрозуміло, що Путін перебуває в іншій реальності.

Диктатор Володимир Путін служив у Комітеті держбезпеки СРСР із 1975 до 1991 року, а також був директором Федеральної служби безпеки РФ у 1998-1999 роках. Він має звання полковника.

Джерело : 24 канал

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