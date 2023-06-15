Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов

Норвегия совместно с Данией передаст Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов.

Об этом говорится в сообщениях министерств обороны обеих стран.

Норвегия предоставит снаряды, а Дания — заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки.

Также Норвегия передает 7 тыс. снарядов из собственных запасов. Они уже доставляются в Украину.

– Украина имеет насущную потребность в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для новой помощи, чтобы Украина получила боеприпасы как можно скорее, – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Также стало известно, что ранее Норвегия передала 20 тыс. артиллерийских снарядов. С учетом нынешних пожертвований, Норвегия передала в целом 27 тыс. артиллерийских снарядов самостоятельно, и 17 тыс. вместе с Данией.

– Украина все еще остро нуждается в боеприпасах в своей борьбе против России. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда различных мероприятий. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9 тыс. артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени, – сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Артиллерийские снаряды могут быть использованы в нескольких типах артиллерии, в том числе в M109, которую ранее передала Норвегия.

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