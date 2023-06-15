Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Світ
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ВСУ

Норвегия совместно с Данией передаст Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов.

Об этом говорится в сообщениях министерств обороны обеих стран.

Норвегия предоставит снаряды, а Дания — заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки.

Также Норвегия передает 7 тыс. снарядов из собственных запасов. Они уже доставляются в Украину.

– Украина имеет насущную потребность в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для новой помощи, чтобы Украина получила боеприпасы как можно скорее, – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Также стало известно, что ранее Норвегия передала 20 тыс. артиллерийских снарядов. С учетом нынешних пожертвований, Норвегия передала в целом 27 тыс. артиллерийских снарядов самостоятельно, и 17 тыс. вместе с Данией.

– Украина все еще остро нуждается в боеприпасах в своей борьбе против России. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда различных мероприятий. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9 тыс. артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени, – сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Артиллерийские снаряды могут быть использованы в нескольких типах артиллерии, в том числе в M109, которую ранее передала Норвегия.

Читайте также
Норвегия передаст Украине восемь РСЗО большой дальности и три радара Arthur
Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов

Война в Украине, Дания, Зброя для України, Норвегия, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Херсонская пыточная: когда получат наказание организаторы уничтожения украинцев
хлопець зриває наручники
Все впереди. Настоящего контрнаступления ВСУ мы еще не увидели — президент Чехии
президент Чехії Петр Павел
Из-за больших потерь РФ перебрасывает остатки зеков-оккупантов из штурмовых рот “Z” в “Добровольческий корпус” — ГУР
Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов
Активно наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где самые ожесточенные бои
Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов
Спецслужбы РФ готовят новые фейки против представителей Сил обороны и безопасности Украины — СБУ
пропаганда РФ фейк
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь