Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів

Норвегія спільно з Данією передасть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів.

Про це йдеться у повідомленнях міністерств оборони двох країн.

Норвегія надасть снаряди, а Данія – заряди до них, запали, розрядники та вогнепровідні трубки.

Також Норвегія передає 7 тис. снарядів з власних запасів. Вони вже доставляються в Україну.

– Україна має нагальну потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової допомоги, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше, – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Також стало відомо, що раніше Норвегія передала 20 тис. артилерійських снарядів. З урахуванням нинішніх пожертв, Норвегія передала загалом 27 тис. артилерійських снарядів самостійно, і 17 тис. разом з Данією.

– Україна все ще має нагальну потребу в боєприпасах у своїй боротьбі проти Росії. Данія, разом з іншими країнами ЄС і НАТО, перебуває в процесі узгодження низки різних заходів. Разом з Норвегією ми можемо відправити понад 9 тис. артилерійських снарядів у повному комплекті протягом короткого часу, – сказав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Артилерійські снаряди можуть бути використані в декількох типах артилерії, зокрема в M109, яку раніше передала Норвегія.

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