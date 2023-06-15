Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Норвегія спільно з Данією передасть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів.

Про це йдеться у повідомленнях міністерств оборони двох країн.

Норвегія надасть снаряди, а Данія – заряди до них, запали, розрядники та вогнепровідні трубки.

Також Норвегія передає 7 тис. снарядів з власних запасів. Вони вже доставляються в Україну.

– Україна має нагальну потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової допомоги, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше, – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Також стало відомо, що раніше Норвегія передала 20 тис. артилерійських снарядів. З урахуванням нинішніх пожертв, Норвегія передала загалом 27 тис. артилерійських снарядів самостійно, і 17 тис. разом з Данією.

– Україна все ще має нагальну потребу в боєприпасах у своїй боротьбі проти Росії. Данія, разом з іншими країнами ЄС і НАТО, перебуває в процесі узгодження низки різних заходів. Разом з Норвегією ми можемо відправити понад 9 тис. артилерійських снарядів у повному комплекті протягом короткого часу, – сказав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Артилерійські снаряди можуть бути використані в декількох типах артилерії, зокрема в M109, яку раніше передала Норвегія.

Читайте також
Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три радари Arthur
Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів

Війна в Україні, Данія, Зброя для України, Норвегія, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Херсонська катівня: коли отримають покарання організатори знищення українців
хлопець зриває наручники
Усе попереду. Справжнього контрнаступу ЗСУ ми ще не побачили – президент Чехії
президент Чехії Петр Павел
Через великі втрати РФ перекидає залишки зеків-окупантів зі штурмових рот “Z” до “Добровольчого корпусу” – ГУР
Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів
Активно наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де найзапекліші бої
Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
пропаганда РФ фейк
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь